5 غيابات في صفوف الوداد بمواجهة المريخ

التاريخ: 27-أغسطس-2019 فى : رياضة 0 مشاهدة تأكد غياب 5 من أهم لاعبي الوداد عن مواجهته يوم السبت المقبل أمام المريخ السوداني، بذهاب دور الـ32 لكأس محمد السادس للأبطال. Advertisements بحسب موقع كورة فإن لاعب خط الوسط صلاح الدين السعيدي، أصيب رفقة المحلي المغربي في معسكره الأخير بالرباط، كما يغيب اللاعب إسماعيل الحداد لأسباب إدارية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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