التاريخ: 27-أغسطس-2019
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أعلن نادي الوصل الإماراتي وصول بعثته للسودان عند الرابعة عصر بعد غد الخميس لملاقاة الهلال، وستتوجه البعثة من المطار إلى فندق الإقامة لتمضي دقائق معدودة قبل أن تتوجه إلى ملعب الجوهرة لأداء حصة تدريبية هي الوحيدة للفريق قبل مواجهة الهلال الجمعة المقبل لحساب إياب بطولة الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال.
وستغادر بعثة الوصل بعد نهاية المباراة مباشرة.
وبحسب صحيفة اليوم التالي كان الإمبراطور قد حقق الفوز ذهابا على ملعب زعيبل بهدفين نظيفين واختتم تحضيراته مساء أمس بفوز مثير على حتا في دوري الخليج العربي بأربعة أهداف مقابل هدفين.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الوصل يتدرب بعد ثلاث ساعات من وصوله وبعثته من الملعب للمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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