عادل رامي المبعَد من مارسيليا ينضم الى فنربجشة التركي

أعلن نادي فنربجشة التركي لكرة القدم الثلاثاء التعاقد مع المدافع الفرنسي عادل رامي لموسم واحد على الأقل، بعد أسبوعين من فسخ نادي مرسيليا الفرنسي تعاقده معه لأسباب انضباطية.

وأورد النادي التركي في بيان أنه "وقعنا عقدًا لعام مع خيار عام إضافي، مع المدافع المخضرم" البالغ من العمر 33 عامًا، والذي كان ضمن تشكيلة المنتخب الفرنسي المتوج بطلًا للعالم في مونديال روسيا 2018.

وأرفق النادي بيانه بصور للاعب يرتدي قميص فريقه الجديد.

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وكان مرسيليا قد أعلن في 13 أغسطس، فسخ تعاقده مع رامي مع دون إيضاح أسباب ذلك، لكن تقارير صحافية فرنسية تحدثت عن خلفيات انضباطية، لا سيما غياب المدافع عن حصة تدريبية للنادي الجنوبي في أواخر الموسم الماضي، بغرض المشاركة في برنامج تليفزيوني.

وفتح مرسيليا تحقيقًا داخليًا في المسألة، إذ إن رامي برر غيابه بالإصابة، في حين تبيّن أنه قام في اليوم ذاته بالمشاركة في تسجيل حلقة من أحد برامج تليفزيون الواقع الفرنسية، والذي يتطلب القيام بجهد بدني مكثف.

وغاب رامي عن تشكيلة مرسيليا في الفترة التحضيرية للموسم الجديد من الدوري الفرنسي لكرة القدم، كما غاب عن مباراته في المرحلة الأولى ضد ضيفه رينس "صفر-2" في الـ10من أغسطس، والتي أعلن النادي بعدها بأيام فسخ التعاقد معه بشكل نهائي.