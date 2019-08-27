السعودية تجدد دعوتها لعقد اجتماع بين الأطراف اليمنية في المملكة

شدد مجلس الوزراء السعودي على ما تضمنه البيان المشترك الصادر عن وزارة الخارجية في المملكة، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات، وما أكد عليه من حرص وسعي البلدين الكامل للمحافظة على الدولة اليمنية ومصالح الشعب اليمني تحت قيادة الرئيس الشرعي لليمن.

جاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، جلسة مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد مجلس الوزراء السعودي أن دعوة المملكة للحكومة اليمنية ولجميع الأطراف التي نشب بينها النزاع في عدن لعقد اجتماع في بلدهم الثاني المملكة لمناقشة الخلافات، يأتي تجسيدًا لحرص المملكة على تغليب الحكمة والحوار ونبذ الفرقة ووقف الفتنة.