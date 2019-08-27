نوريس يرتدي حذاءً داعمًا إثر إصابة قدمه قبل جولة سبا

تعرّض سائق مكلارين لاندو نوريس إلى إصابة صغيرة في ساقه تطلّبت ارتداءه حذاءً داعمًا قبل أيام من جائزة بلجيكا الكبرى، لكنّه لا ينبغي أن يواجه أي مشاكل إثر ذلك خلال مشاركته في نهاية الأسبوع.
معروفٌ عن نوريس شغفه الكبير بالسباقات الإلكترونية، إذ يملك حضورًا قويًا في منافساتها عبر الإنترنت، إذ كشف البريطاني الشاب خلال بثّ حي يوم الأحد الماضي أنّه يرتدي حذاءً داعمًا في قدمه اليسرى.
وأعلن أنه إجراء وقائي بعدما عانى نوريس من التهاب بسيط في أحد أوتار قدمه اليسرى بعد عدوه لفترة طويلة.
وسيسمح الحذاء الداعم له بإراحة قدمه بشكل جيّد قُبيل سباق نهاية هذا الأسبوع في سبا - فرانكورشان.
وخلال البثّ المباشر الذي صوّره بعد حضوره جولة بريطانيا للموتو جي بي على حلبة سيلفرستون، رفع نوريس قدمه على الطاولة وقال لمتابعيه: "هل رأيتم ذلك؟ حصلت على داعم لقدمي. مشيت لفترة طويلة اليوم، وتعرّضت لإصابة. ينبغي للأمور أن تكون على ما يُرام".
ومن ثمّ مزح قائلًا: "سيتعيّن عليّ ارتداء ذلك الشيء الجميل داخل سيارة الفورمولا واحد، سأضع كلّ شيء من الداخل وسيكون ذلك حذاء التسابق الخاص بي".
وأضاف: "يحظى هذا الحذاء بالكثير من التماسك، يُمكنني تحطيم دوّاسة الكبح بساقي الآن"
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