ناسا تحدد موعد أول رحلة للقمر تقودها امرأة

قال جيم بريدنشتاين أحد المسئولين في إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) لصحيفة الاندبندنت البريطانية، إن الوكالة قررت إرسال النساء إلى سطح القمر بحلول عام 2024، مشيرًا إلى ابنته التي تبلغ الحادية عشر من عمرها قائلا، أريد أن تذهب ابنتي إلى سطح القمر وأريد أن أهيأ لها كل الفرص لفعل ذلك.

يذكر أن وكالة ناسا قررت - في وقت سابق - أن تكون أول رحلة تنطلق فيها امرأة إلى سطح القمر في عام 2028، ولكنها قامت بتقديم موعد الرحلة، فيما لم يعرف بعد موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المبادرة، ولكن في يونيو حث السيد ترامب ناسا على التركيز على "مهام أكبر بكثير" من وضع النساء على سطح القمر، مثل الذهاب إلى المريخ.