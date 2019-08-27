أعرب سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، اليوم الثلاثاء، عن قلقه إزاء الخطط الأمريكية لنشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وذكر المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي - في بيان: أن باتروشيف ناقش الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مع وزير الدفاع الماليزي محمد سابو، والمدير العام لمجلس الأمن الوطنى، إينكو حمزة توان مات، وممثلي عدد من الوزارات والدوائر الماليزية.
وكانت وزارة الخارجية الروسية قد ذكرت- في وقت وسابق - أن خطط الولايات المتحدة الأمريكية لنشر صواريخ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تعد تهديدًا للأمن الدولي.
يشار إلى أن الولايات المتحدة انسحبت من معاهدة حظر الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى الموقعة مع موسكو؛ متذرعة بانتهاك روسيا المعاهدة، غير أن روسيا تنفي هذه الاتهامات، وترى أن واشنطن هي التي انتهكت المعاهدة.
كانت هذه تفاصيل خبر موسكو تعرب عن قلقها إزاء الخطط الأمريكية لنشر الصواريخ بآسيا والمحيط الهادئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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