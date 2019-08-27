تواصل النجم محمد صلاح نجم ليفربول ونجم منتخب مصر مع المشجع الأهلاوي محمد سمير المراكبي، الذى فقد قدميه فى حادث مروع بعد مباراة الفريق أمام اطلع برة السوداني. وحرص محمد صلاح، خلال التواصل الهاتفي مع مشجع الأهلي بواسطة سعد سمير مدافع الفريق الأحمر، على الشد من أزره ومواساته فى الموقف الصعب الذى يمر به والاطمئنان علي حالته الصحية، وهو الأمر الذى أسعد المشجع بشدة رغم ما أصابة. Advertisements وتسبب الحادث الأليم الذى تعرض له محمد سمير المراكبى فى بتر قدميه. وكان الأهلي قد بلغ دور الـ 32 لرابطة دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي عقبة "اطلع بره" بطل جنوب السودان بنتيجة 130 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سبب تواصل محمد صلاح مع جماهير الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.