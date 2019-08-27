النفط يصعد مع الآمال في انفراجة بأزمة التجارة الصينية الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بعد أن توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبرام اتفاق تجارة مع الصين بعد تعليقات إيجابية من بكين، مما هدأ بواعث القلق بعد أحدث جولة من تبادل فرض الرسوم بين البلدين والتي دفعت الأسواق للهبوط.
وصعد خام برنت 32 سنتا بما يعادل 0.55 بالمئة إلى 59.02 دولار للبرميل بحلول الساعة 0850 بتوقيت جرينتش بعد أن نزل واحدا بالمئة في الجلسة السابقة ليسجل تراجعا لليوم الثالث على التوالي.
وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتا أو 0.67 بالمئة إلى 54 دولارا للبرميل وكان قد انخفض واحدا بالمئة أمس الاثنين.
وعبر ترامب يوم الاثنين عن اعتقاده بأن الصين صادقة بشأن رغبتها التوصل لاتفاق بينما قال ليو خه نائب رئيس الوزراء الصيني إن بكين تود تسوية النزاع من خلال "مفاوضات هادئة".
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