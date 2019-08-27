ماكرون يفتخر بإنجازات قمة السبع

افتخر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بوثيقة من صفحة واحدة صدرت في نهاية مؤتمر قمة مجموعة السبع باعتبارها إنجازًا إيجابيًا وانعكاسًا للوحدة بين الزعماء.
فقد تحدث ماكرون للصحفيين بعد أن اختتم زعماء مجموعة السبع محادثاتهم في منتجع بياريتس الفرنسي اليوم الثلاثاء بدون إصدار بيان مشترك.
وبدلًا من ذلك، أصدر ماكرون وثيقة من صفحة واحدة تلخص المجالات الخمسة التي اتفق عليها الزعماء ومن بينها التجارة وإيران وهونج كونج.
واعترف ماكرون بأنه أعد الوثيقة بنفسه، مشددًا على أن الزعماء أجروا مناقشات صريحة وقدموا بعض المسارات المهمة للتحرك.
هذا، ولم تتطرق الوثيقة الصادرة يوم الإثنين، إلى قضية ارتفاع حرارة الأرض، التي يعتبرها ماكرون قضية رئيسية لفرنسا بوصفها الدولة المضيفة للقمة.
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