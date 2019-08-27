47.96 مليون جنيه أرباح "فورى" بالنصف الأول للعام

أظهرت المؤشرات المالية المستقلة لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية خلال النصف الأول من 2019، تراجع أرباحها بنحو طفيف.

وأوضحت الشركة، في إفصاحها للبورصة، اليوم الثلاثاء، أنها حققت أرباحًا قبل الضريبة خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو الماضي بلغت 47.48 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 47.69 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 309.6 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 246 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.

وحسب الشركة، يرجع نمو المبيعات إلى زيادة عدد معاملات الدفع الإلكتروني على الشبكة.

وأشارت إلى أن مصروفات النصف الأول من العام الجاري تضمنت 3.6 مليون جنيه كمصروفات متعلقة بعملية طرح الأسهم بالبورصة.

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وطرحت شركة فوري 36 % من أسهمها للاكتتاب في البورصة المصرية- أكثر من 254.629 مليون سهم عادي- على شريحتين، الأولى طرح خاص بنسبة 31 %، والثانية طرح عام بنسبة 5 %، بسعر 6.46 جنيه للسهم.

وتمت تغطية الطرح الخاص في الاكتتاب بأسهم فوري بنسبة 15.9 مرة بقيمة تصل لـ7.1 مليار جنيه، بما يعادل 431 مليون دولار.

وتضمن الطرح الخاص 21 % من رأسمال فوري، تعادل 149.94 مليون سهم موزعة بين شركة أكتيس، والبنك الأهلي، وبنك مصر، بالإضافة إلى 69 مليونا من أسهم فوري بنسبة 9.8 % من رأسمالها للمؤسسات وللمستثمرين الاستراتيجيين.

بينما تمت تغطية الطرح العام لسهم فوري 30.3 مرة؛ حيث بلغ إجمالي الطلبات المسجلة بسوق الصفقات 1.06 مليار سهم، من خلال 2.34 ألف أمر شراء، مقابل 35 مليون سهم طرحتها الشركة أي بنسبة 5 بالمائة من رأسمال الشركة للطرح العام.