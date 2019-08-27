الكاف يفرض عقوبة علي انيمبا النيجيري قبل مواجهة الهلال

الخليج 365 : قال فليكس اجيو رئيس نادي انيميا النيجيري انهم سيكثفون الاتصالات مع الاتحاد الأفريقي من أجل السماح لجماهيرهم بحضور مباراة الهلال الشهر المقبل وأضاف حسب ما تنقله (سودانا فوق) الأمر معقد بعض الشئ ونحتاج الي معالجات حتى نحقق الفوز علي الهلال.

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