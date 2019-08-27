الكاردينال يسخر من الطعن المقدم ضده من قبل (4) من أعضاء الهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أقرت الجمعية العمومية لنادى الهلال بان اربعة من اعضائها تقدموا بطعن لدى مفوضية هيئات الشباب والرياضة بولاية الخرطوم ضد رئيس النادى اشرف الكاردينال لاسقاط عضويته بالنادى، بعد غياب دام اكثر من نصف عام وفقاً للوائح

القانونية المنظمة لمنطوق المادة 54 ويذكر ان الكاردينال قد تقدم باستقالته من ادارة النادى عقب خروجه من بطولة الكونفدارلية الافريقية العام الماضى، الا انه ظل داعماً للنادى لكنه لم يتقدم باستقالة مكتوبة للمفوضية الشيء الذى دفع باعضاء الجمعية العمومية للاسراع في تنظيم انتخابات عاجلة بالنادى وقالت مصادر مطلعة ل (سودانا فوق) ان الكاردينال سخر من طلب أعضاء الجمعية وقال انه سيعود لرئاسة الهلال من جديد.