الأراضي المقدسة.… قصاصات ومشاهد من (الحج الأكبر)..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

1

أمير الحجاج السودانيين … هاؤم اقرأوا كتابي

في لقائه بمجموعة من الصحافيين أكد عمر مصطفى مدير الإدارة العامة للحج والعمرة، أن أعمال حج هذا العام شهدت تطوراً كبيراً وتقدماً، وأن بعثة الحج السودانية من أفضل ثلاث بعثات في النظام الإلكتروني، حيث أصبحت كل العمليات تتم إلكترونياً. واستعرض عمر خلال اللقاء التقرير الضافي الذي حوى السياسات والترتيبات التي تمت خلال موسم الحج ١٤٤٠هـ ، وأبرز ما جاء فيها أعمال التقييم والتقويم، التفاوض مع السلطات السعودية، الاتفاقيات مع المؤسسات الأهلية والرسمية، كما اشتمل على إنجاز حزم الخدمات، وعلى البيانات الإحصائية لتدفقات وصول الحجاج والأنشطة، وترتيبات أعمال المشاعر والموسم الثاني وعودة الحجاج لأرض الوطن . مشيراً إلى صدور قرار في العام ٢٠١٣ وفق دستور عام ٢٠٠٥م حدد صلاحيات إدارة الحج، وصلاحيات الولايات، مشيراً إلى تنسيقهم مع (٢٤) جهة فى السودان، و(١٦) جهة فى المملكة وأن لديهم خارطة طريق واضحة تدير هذا الملف.

مشيراً إلى أنه تم إبرام عقود لرفع مستوى الخدمات والتطوير وبدء الاستعداد لأعمال حج 1440 منذ بداية العام الهجري، حيث شهد أعمال كثيرة بالداخل والخارج وعقدت العديد من الورش للتطوير والتجويد والتفاوض مع السلطات السعودية شاكراً للطيران المدني والشركة القابضة وشباب النجدة. وأشار إلى أن عمليات الإرشاد والتوعية للحجاج أخذت جل الاهتمام فقد تم تنفيذ خطة إرشادية عبر الوسائط والمنتديات، وفي مجال الرعاية الصحية تم التطعيم والكشف الطبي وإرسال الأدوية المطلوبة إلى السعودية. وحيا المدير العام المجلس العسكري لما بذلوه من جهد وذلك بصرف 60 مليون دولار لأعمال الحج، محيياً المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً والسفارة بالخرطوم لما قدموه للسودان، مشيراً إلى أن جملة حجاج البحر 16,320حاجاً، بينما بلغت جملة حجاج الجو15,680حاجاً.

وختم رئيس البعثة حديثه بالقول بأن هناك دراسة معدة لقيام مؤسسة أهلية – صندوق الحج- ترفع عن الدولة عبء الحج، إلا أنه يقف فى طريقها عدم وجود قانون خاص بالإدارة.

2

بعثة الحج السودانية…. تقييم أولي برؤية علمية

في تصريحات صحافية له قال رئيس وحدة التقويم والقياس بمكتب شؤون حجاج السودان د. عبد الوهاب عثمان محمد، إنه وبحسب تقييم وحدته فقد تم تقييم بعثة الحج للعام ١٤٤٠هـ وبلغت نسبة الأداء ٩٠% أبرز السلبيات ما لازم وحدة الجزيرة من بعض السلبيات المرتبطة بمسئولى الولاية الذين حضروا لإيجار العمائر، والذين يتابعون تفويج الحجاج من السودان إلى المملكة مما انعكس سلباً على الأداء العام بالنسبة لبعثة الجزيرة. مضيفاً بقوله: (أما بقية الولايات، وما قامت به والإدارة العامة فى مجال المسار الإلكترونى وكذلك تقديم الخدمات والمتابعة كانت تعتبر في القمة، ونالت في التقييم ما يزيد عن ٩٥% وكانت ولاية الخرطوم من أميز الولايات في تقديم الخدمات) .

– تقوم الوحدة كذلك بتقييم الوحدات المتخصصة المتمثلة في: التفويج، الإسكان، الإطعام، الإرشاد، الطبية، الإعلام، المسار الإلكتروني . مشيراً إلى أن وحدته أنشئت أولاً في ولاية الخرطوم قبل عشرة أعوام، ثم انتقلت إلى البعثة الاتحادية (الإشرافية) قبل خمس سنوات لتصبح وحدة التقويم وقياس الأداء ومتابعة الهيكل التنظيمي للبعثة، وهي مركزية تشرف على تقويم الأداء والجودة الشاملة لأداء البعثات الولائية والاتحادية في خدمة الحجاج وفقاً لعقود الخدمات -حزمة الخدمات – الموقعة مع الجهات الرسمية فى السعودية، على أن تقدم للحاج الخدمات من سكن وإطعام وترحيل وغيرها ليتفرغ الحاج لأداء الشعيرة وصولاً للحج المبرور. مشيراً إلى وضعهم استراتيجية للعمل والرؤية كيف يمكن أن تكون تقارير الاداء حاكمة بالنسبة لكل الخدمات التي تقدم للحجاج، وأضيفت متابعة الهيكل التنظيمي للبعثة بعد أن بدت ملاحظات بترهل البعثة، فأضحى من مهام الوحدة ضبط أعداد العاملين بالبعثة كنسبة وتناسب بين العمل والعمالة. منوهاً إلى أن الوحدة تقدم تقريراً سنوياً عن أداء البعثة وفقاً لمنهجية علمية تستند على: الاستبانات التي تقدم للحجاج لإبداء رأيهم في حزمة الخدمات التي تقدم لهم في السكن، الطعام، الإرشاد، التفويج، الترحيل بين المدن وللصلوات، وكل ما يقدم في المشاعر في منى وعرفات . مضيفًا بأن الوحدة تعتمد في كتابة تقريرها أيضاً على المشاهدة وقراءة دفاتر الاستقبال وصناديق الشكاوى بالنسبة للحجاج، كما تعقد جلسات للعصف الذهني مع الحجاج لمعرفة أي مشاكل تواجههم أو إخفاق في تقديم خدمة معينة لهم وأن الوحدة تقدم تقريراً شاملاً في متابعة الأداء ومتابعة الحجاج، على أن يشتمل على كل السلبيات التي رافقت الحج خلال العام المعين واسبابها ووضع خطة للحلول وأي تقصير من أي فرد من أعضاء البعثة توصي بأن لا يتم اختياره مرة أخرى في بعثة الحج .

3

خدمات الحجاج … تنظيم دقيق بفكر عميق

آخر إحصائية سعودية رسمية حول حجاج هذا العام أنهم قاربوا المليونين ونصف المليون حاج، بزيادة تجاوزت مئة ألف عن حج 1439هـ، ففي هذا العام جندت السعودية كل طاقاتها لاستقبالهم عبر 12 منفذاً: 7 منافذ برية، و3 جوية ومنفذان بحريان.

خلال حج هذا العام قدمت السعودية خمس خدمات رئيسة في الحج، هي: خدمات الإشراف والمتابعة لأعمال الحج، خدمات الحج العامة، خدمات الحجاج الصحية، خدمات نقل الحجاج، خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في مكة والمشاعر المقدسة. وقد جندت للأولى منها 6336 رجلاً وامرأة، مهمتهم الإشراف والمتابعة الميدانية لكل الخدمات المقدمة للحاج.

الخدمة الرئيسية الثانية (الخدمة العامة للحج) تحتها أكثر من 200 خدمة رئيسية تقدم إلى الحجاج، ويبلغ عدد العاملين في هذه الخدمة 257763 موظفاً وموظفة يعملون على مدار الساعة طوال أيام الحج، من مختلف القطاعات: الأمن العام، والدفاع المدني، ومركز المعلومات الوطني، ووزارة الإعلام، والكشافة السعودية، ومعهد أبحاث الحج، وهيئة تطوير مكة، وأمانة العاصمة المقدسة، والحديث عن إحصاءات الآليات والأجهزة والمعدات يأخذ تفاصيل كثيرة جداً.

أما إحصاءات إسكان الحجاج في مكة، بحسب إحصائية سعودية فقد بلغ عدد المباني المخصصة لإسكان الحجاج 5020 مبنى، لا تشمل المخيمات والمباني في المشاعر المقدسة (منى ومزدلفة وعرفات)، نسبة العمائر فيها 84% والفنادق 15.1% والشقق 0.4%، طاقتها الاستيعابية تقارب مليونين ونصف المليون حاج.

أما في المدينة المنورة فإجمالي عدد المباني المخصصة لإسكان الحجاج 619 مبنى، كلها من العمائر، بطاقة استيعابية تكفي لنحو 350 ألف حاج.

من الخدمات الرئيسية، الخدمات الصحية (المجانية)، ويبلغ إجمالي الفرق الطبية والإسعافية في المشاعر المقدسة خلال فترة الحج أكثر من 1141 فريقاً طبياً وإسعافياً وميدانياً يقدمون خدماتهم لحجاج بيت الله الحرام، ويتجاوز عدد العاملين في هذه الخدمة بكل تصنيفاتهم 27,797 فرداً، وتشغل وزارة الصحة 16 مستشفى عاملاً داخل مكة والمشاعر، كما بلغ عدد المراكز الصحية 125 مركزاً مجهزاً بكل الإمكانات الصحية والطبية والإسعافية، إضافة إلى 68 فرقة ميدانية في المشاعر وداخل مكة وخارجها، ووفرت هيئة الهلال الأحمر السعودي 132 مركزاً إسعافياً دائماً ومؤقتاً، و370 سيارة إسعاف، و20 دراجة، وتتولى الهيئة العامة للغذاء والدواء بطاقم يبلغ 300 موظف مهام الرقابة على الأغذية والأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية الواردة مع الحجاج وبعثات الحج، وتقديم الدعم للجهات الرقابية المعنية بالتفتيش على المنشآت الغذائية.

أما خدمات نقل الحجاج فقد بلغ عدد القوى العاملة فيه 38450 عاملاً، وبلغ إجمالي الحافلات الناقلة للحجاج 17983 حافلة، فيما جاء عدد الرحلات المجدولة عبر الحافلات من وإلى الحرم نحو مليونين ومئة ألف رحلة، وبلغ عدد رحلات قطار الحرمين ذهاباً وإياباً يومياً عشر رحلات، وعدد الرحلات الدولية والداخلية المتوقعة لنقل الحجاج يقارب 15 ألف رحلة، وبلغ عدد مكاتب البريد 61 مكتباً.

وفي مجال خدمات الاتصالات والمعلومات فإن إجمالي العاملين في القطاع 7098 موظفاً، و68 مكتباً، فيما بلغ عدد أبراج الاتصالات 13776، وعدد نقاط الوصول إلى الانترنت 5400 نقطة.

كل تلك الخدمات يقدمها 350830 رجلاً وامرأة يعملون في 47 جهة حكومية وخاصة، وقدموا ما مجموعه 335 خدمة رئيسة لضيوف الرحمن، أما المتطوعون المسجلون فقد بلغ عددهم 5313 متطوعاً، 41% منهم ذكور، و59% إناث، توزعوا جميعهم على مجلات مختلفة، ففي مجال علاقات الحجاج 13%، والتوجيه والإرشاد 36% والترجمة 13% والمجال الصحي 13% والمجال الإعلامي 5% وخدمات كبار السن 20%.

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4

(زول في البلد الأمين) .. منظمة تنشد الخير والخيرين

خلال تواجدنا في مكة المكرمة لفت نظرنا شباب سودانيون متطوعون يقومون على خدمة الحجيج السودانيين وغيرهم بسؤالي عن الجهة التي يتبعون لها علمت أنهم متطوعون ضمن متطوعي منظمة زول في البلد الأمين، التي علمت من بعثة الحج السودانية في مكة أنها منظمة قائمة على الفكر والدراسات وأن عمرها الفعلي عشر سنوات وأن فكرتها وهدفها هو تجميع الجهود الفردية للنفر السوداني في دول المهجر وصبها وإرسائها على شبابنا في ولايات السودان المختلفة وتوزيعها على أهلنا المحتاجين المتعففين الحجاج والمعتمرين السودانيين.

في مكة المكرمة التقيت بمدير عام المنظمة أبو القاسم محمد نور والذي أشار إلى الإنجازات التي حققتها منظمته خلال الخمس سنوات السابقة مع التزام أعضائها من الشباب بالروح الدينية والتزامهم بالهوية الوطنية، مضيفاً بأن أبرز البرامج التي نفذت (تقديم المساندة والإعانة الإرشادية والطبية وحمل الحجاج المرضى وكبار السن في الطواف والسكن ودور العبادة، منوهاً بأنهم يقدمون مع هذه الخدمات الطوعية معينات عينية سنوياً تقدر تقريباً بمبالغ مالية كبيرة من المقيمين وفاعلي الخير من الأوقاف والجمعيات الخيرية مثل الكراسي المتحركة وكراسي الصلاة والأجهزة الطبية وغيرها من المعينات.

وقال أبوالقاسم إن منظمة (زول) قد قامت بفرش عدد من المساجد وتأسيس المكتبات الدينية، منوهاً إلى أنه تم فرش عدد تجاوز ١٠٠مسجد بالسودان الحبيب، بجانب الحملات التي تسيرها المنظمة طول السنة(الملابس الشتوية وكيس الصائم وفرحة العيد وكسوة الأسر المتعففة حيث تجاوز العدد السنوي أكثر من ٣٠ ألف كيس صائم أو فرحة عيد، إضافة لبرنامج الدعم الطبي والحقيبة المدرسية ومساعدة الطلاب، هذه تقدم في شكل دوري خلال العام حسب الفترة التي تناسب كلاً منهم، وأوضح مدير عام منظمة (زول) إن منظمته تشارك في برنامج حفر الآبار ببعض القرى في السودان خاصة وأنها سبق لها أن تسببت في إيجاد الماء لسكان عدد من القرى، بجانب برنامج التأهيل وتدريب مثل دورات متعددة الأغراض، تحفيظ القرآن الكريم، ودار مؤمنات وكفالة أيتام وإيواء مشردين وأندية رياضية، وأماكن ترفيهية، وأشار أبو القاسم إلى أنهم يعملون الآن على تنفيذ مشاريع محورية كبيرة في كل ولاية بجانب إنشاء مراكز تدريب وتأهيل الحجاج والمعتمرين وتأهيل الكفاءات في العمل الطوعي والإنساني والخيري. ويضيف أبو القاسم أنهم وطوال هذه السنوات الخمس، ظلت المجموعة ملتزمة بتنفيذ برامجها وتعمل على نفس الفريق الواحد واضعين أهداف المنظمة في أولوياتهم، وكذلك نعمل على امتداد رؤية ورسالة المنظمة. مقدماً شكره لكل من ساهم في إنجاح برامج المنظمة، وخص بالشكر (جمعية دواء الطبية الخيرية وجمعية شفاء الطبية، ووقف الفالحين، ووقف البركة)، بجانب الإخوة الخيرين الشيخ ناصر المتبولي وسالم السعيدي والدكتور عثمان ميمني، وشيخ إقبال، وكثير من أوجه الخير الذين دعموا المنظمة بلا انقطاع، وكل ذلك في المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن عضوية منظمة زول تجاوزت (9) آلاف عضو.

5

الحاجة آمال… عودة البصر عند مدينة الحبيب

مثلت حادثة عودة البصر للحاجة آمال الفاضل كبر فرحة للحجاج السودانيين الذين تلقوا الفرح بالتكبير والتهليل فبعدما تحركت أفواج ولاية الخرطوم قاصدة مدينة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم – يوم الجمعة الخامس عشر من ذي الحجة ١٤٤٠هـ وعلى بعد ٥٠ كيلو متر من مكة المكرمة .. لم تكن الحاجة آمال الفاضل الأمين أحمد من المبصرين .. فجأة تنطلق الصيحات.. وتتعالى زغاريد النساء .. وتكبيرات وتهليلات الرجال داخل البص الذي يقل حجاج أمير الفوج خوجلي النور من حملة الأوابين التابع للمركز ١٢٨ بحملات ولاية الخرطوم .. والحاجة “آمال” بين مصدق ومكذب ولم تتمالك نفسها من فرط الفرحة بالإبصار ونعمة النظر، وهي تتعرف على صفات رفيقاتها في الفوج لأول مرة وتنسب إليهن أسماءهن “أنتي منو فيهن” .. يا لها من بركات الدعاء وحب المصطفى عليه وعلى آله وصحبه أكمل الصلوات..

الحاج عثمان الحسين الفكي زوج الحاجة “آمال” الذي رافقها للحج لظرف احتياجها الخاص قال في تصريحات تناقلتها الوكالات والفضائيات إن زوجته من أهالي جزيرة توتي، وقد أصيبت بداء العشى الليلي الذي أفقدها البصر كليا منذ خمس سنوات قضتها في ظلام تام، وقال إن زوجته كانت متيقنة أن بشارة كبرى تنتظرها وهي تؤدي مناسك الحج لهذا العام.. وحمد الحاج عثمان الفكي المولى عز وجل على قبول الدعاء بفضل بركات هذه الجمعة المباركة وهي تتأهب لزيارة قبر المصطفى “صلى الله عليه وسلم” في مدينته طيبة الطيبة..

هذا وقد استقبلت بعثة حج ولاية الخرطوم برئاسة الشيخ الطيب صالح العطا رئيس مركز المدينة المنورة استقبل الحاجة آمال عند وصولها المدينة المنورة وسط أهزوجات “طلع البدر علينا من ثنيات الوداع .. وجب الشكر علينا ما دعا لله داع”.

6

حج 1440 هـ … نجاح تتحدث عنه الأرقام

أعلنت المملكة العربية السعودية رسمياً نجاح موسم الحج، ورفع الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، الشكر والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على كل ما يبذلانه في سبيل راحة الحجاج وتوفير جميع الإمكانات السعودية لخدمة ضيوف الرحمن. وثمّن في مؤتمر صحفي، بعد انتهاء موسم الحج، جهود المشاركين في الحج، معتبراً أنهم وقود نجاحه.

النجاح الذي حققته السعودية عبّر عنه أمير مكة بلغة الأرقام، مشيراً إلى أن عدد الحجاج بلغ هذا العام 2,489,406 حجاج، منهم 1,855,027 حاجاً من الخارج، ومن الداخل 634,379 حاجاً. وأكد أمير مكة أن عدد القوى العاملة في الحج من مختلف الجهات بلغ أكثر من 350 ألفاً، بالإضافة إلى 35 ألف متطوع ومتطوعة، بينهم 120 ألف رجل أمن، و200 ألف من مختلف القطاعات، و30 ألف ممارس صحي. وأظهر أن الجهات الخيرية وزعت أكثر من 26 مليون وجبة خلال حج هذا العام تحت إشراف لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة.

وفي رقم يعكس النجاح السعودي الكبير في حسن التنظيم وإدارة الحشود، كشف الأمير خالد الفيصل أنه “تم نقل 2,489,406 حجاج من عرفات إلى مزدلفة خلال ست ساعات منهم 360.000 حاج عبر قطار المشاعر و100.000 استخدموا طرق المشاة والباقي تم نقلهم عبر 20,000 حافلة”. وبيّن أنه “في مجال الخدمات الطبية تم تقديم الخدمة العلاجية لأكثر من نصف مليون حاج وتحجيج 400 حاج من المنومين بواسطة القافلة الصحية الطبية”. وأشار إلى أن “هناك 173 مستشفى ومركزاً صحياً وعيادة متنقلة عملت خلال حج هذا العام بلغت طاقتها السريرية 5000 سرير، وتم إجراء 336 عملية قلب مفتوح وقسطرة و2700 عملية مختلفة”.

وبجانب لغة الأرقام التي عكست بشكل واضح حجم المجهودات الضخمة للحكومة السعودية، رسم 120 ألف رجل أمن شاركوا في خدمة ضيوف الرحمن، بمشاعرهم ومواقفهم الإنسانية صوراً تناقلها العالم. فصورة واحدة لجندي سعودي يحمل حاجاً مسناً على كتفيه أو يحاول رسم البسمة على وجه طفلة أو يرش رذاذ الماء لتخفيف حرارة الجو عن ضيوف الرحمن، أو قُبلة يطبعها حاج على جباه الجنود الساهرين على خدمتهم، كانت كفيلة وحدها بتأكيد هذا النجاح السعودي.