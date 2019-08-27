حمدوك يوافق على إنشاء بنك للكساء والغذاء

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
وافق رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك في اجتماع اللجنة العليا للطوارئ صباح اليوم بمجلس الوزراء على المبادرة التي قدمتها وزارة الضمان والتنمية الاجتماعية لإنشاء بنك الكساء والغذاء للمتضررين من السيول والفيضانات التي اجتاحت البلاد .
جاء ذلك لدى ترؤسه بمجلس الوزراء اجتماع اللجنة العليا لدرء آثار السيول والفيضانات بالبلاد للعام 2019م.
وبحسب سونا اوضح مفوض مفوضية العون الإنساني محمد السناري عضو اللجنة العليا خلال الاجتماع ان دولة الكويت اعلنت عن تسيير جسر جوي لكل الولايات المتأثرة .
وفي ذات الإطار دفعت وزارة الضمان والتنمية الاجتماعية ممثلة في مفوضية العون الإنساني وبدعم كبير من دولة قطر قافلة من المساعدات الإنسانية الي ولاية النيل الأبيض وبحضور سفير دولة قطر بالسودان اشتملت على مواد غذائية وأدوية وخيام وبطاطين .
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