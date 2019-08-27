"مسك" الإماراتى ينطلق تجاريًا بدور العرض فى البحرين والكويت

يبدأ الفيلم الإماراتي "مسك" للمخرج حميد السويدي، جولة عروضه التجارية في ثلاثة بلاد عربية هي الإمارات، البحرين والكويت ابتداءً من الخميس 29 أغسطس، ومن المرتقب إطلاقه قريبًا في باقي الدول العربية، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيعه.

ينطلق العمل الفائز بجائزة أفضل فيلم إماراتي في مهرجان العين السينمائي، بسينمات ريل، روكسي، فوكس ونوفو، وسينما نوفو بالبحرين، سينما سينيكو بالكويت.

"مسك" شارك مؤخرًا في مهرجان تازة الدولي لسينما التنوع بالمغرب، مهرجان جاغران السينمائي بالهند، كما عُرض في مهرجان الخطوط الجوية الإماراتية للأفلام القصيرة، وفي جامعة السوربون بأبو ظبي، وشهد الفيلم عرضه العالمي الأول في الدورة الـ 15 من المهرجان الدولي للفيلم عبر الصحراء بالمغرب.

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وتدور أحداث الفيلم حول "أحمد" الذي يتخلى عن عمله في إدارة المتاحف لرعاية والده المريض، ويتفرغ لإدارة أعمال عائلته الراكدة في مجال العطور، ليتحول بعد تلك التضحية لرجل ناقم على الطبيعة البشرية، ويؤثر هذا التحول على علاقته بطفله المنعزل عبد الرحمن البالغ من العمر 12 عامًا؛ وبمرور الوقت يتضح أن الأب والابن لا يفهمان بعضهما وكأن لكل منهما لغته الخاصة، كما يشك الأب في الهدف وراء عودة أخته من رحلتها حول العالم، ويعتقد أنها عادت لتحصل على حصتها من الميراث حال وفاة والدهما، وفي الوقت نفسه ترفع طليقته دعوى قضائية ضده لمنعه من رؤية ابنه، مُدعية أنها لا تريد أن يرى ابنها موت جده البطيء.

الفيلم من إخراج وتأليف حميد السويدي، وبطولة محمد أحمد وسهيل الجنيبي وضاغن جمعة ومناهل العوضي، وتتولى MAD Solutions توزيعه في جميع أنحاء العالم.