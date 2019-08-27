"عائلة الحموس".. فيلم هولندى يعيد صيرى سعد للأضواء

رغم تغير ملامحه الا انه عاد للظهورمن جديد، وضعت صورته مع أسرته علي غلاف مجلة هولندية شهيرة " volkskrant magazine " بسبب مشاركته في فيلم سينمائي بعنوان " عائلة الحموس " وكتبت المجلة عن الفيلم وأجرت معه ومع أسرته لقاءا مطولا.
قال صبرى سعد خلال حواره للمجلة الهولندية: أقيم في هولندا منذ السبعينيات، التقيت فريق الإنتاج والإخراج بـ "همام في أمستردام" حينما حضروا إلى هولندا لتصوير الفيلم، كان الاتفاق على العمل كمساعد مخرج قبل اختياري لأداء دور "سيد شعلة"، وبعد انتهاء التصوير انشغلت بالدراسة الفنية والمشاركة في أعمال إذاعية ومسرحية.
وتابع: أبنائي من زوجتي الأولى "ليزا" التي تعرفت عليها أثناء دراسة السينما، ولدين وفتاة، الأكبر شادي يعمل في مجال الإخراج، فيلمه حصل على جائزة بمهرجان الجونة، ولديه فيلم جديد "الحياة"، وشقيقه الأصغر يلعب دور البطولة في فيلم سيُعرض في أكتوبر المقبل، وشقيقتهما "أشجان" سيناريست تخطو بصورة جيدة في مجال السينما.
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