"تشارلي ومصنع الشوكولاتة" على مسرح الفلكي

بعد موسمين كاملي العدد، يعود العرض المسرحي الغنائي "تشارلي ومصنع الشوكولاتة" لفريق "أتيليه المسرح" بكلية الفنون الجميلة، على مسرح الفلكي (حرم الجامعة الأمريكية بميدان التحرير) وذلك أيام الخميس والجمعة والسبت 29 و30 و31 أغسطس، بواقع عرضين في اليوم، الأول يبدأ الساعة السادسة والثاني في تمام الساعة التاسعة.

"تشارلي ومصنع الشوكولاتة" كتابة مسرحية وإخراج سمر جلال، التى قامت بإعداد وكتابة النص للمسرح بالعامية عن النص الأصلي للكاتب الإنجليزي الشهير "رولد دال" الذي كتبها في عام ١٩٦٤.

الموسم الجديد مليء بالسحر والغناء والرقص والشوكولاتة مع كائنات الأومبا لومبا، تشارلي والأطفال المحظوظين وويلى ونكا مبتكر الحلويات المذهلة، العرض موسيقي راقص وحالم، تتمحور القصة حول تشارلي، الولد الفقير الطيب الذي يفوز برحلة لزيارة مصنع ويلي ونكا العجيب للشوكولاتة فيرى من الأشياء الغريبة الكثير، ويتم مكافأته على حُسن تصرفه وحبه للآخرين. تشارلي هو قصة انتصار ولد صغير طيب في عالم لا يفوز فيه إلا الأشرار.

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"أتيليه المسرح" هو فريق مسرح كلية الفنون الجميلة بالزمالك جامعة حلوان، تأسس عام 1973 على يد المخرج الكبير سمير العصفوري، ومنذ ذلك الحين وحتى الآن يعمل الفريق بشكل ناجح ومستمر بدون انقطاع وقد حقق الفريق الكثير من الإنجازات سواء على مستوى الجامعة أو جامعات مصر وأيضًا على مستوى المسرح المصري المستقل.

وأخرج الفريق للمشهد المسرحي المصري المستقل الكثير من الفرق المستقلة عبر كل هذه السنين، أهمّها فريق "أتيليه المسرح المستقل" (المخرج حسن عبده، ثم المخرج محمد عبد الخالق)، وفريق "مسرح الممثل" (المخرج شادي الدالي)، وفريق "تياترو" (عمر المعتز بالله).

وأخرج الفريق الكثير من الأسماء اللامعة سواء على مستوى التمثيل أو الإخراج (المسرحي والسينمائي) أو حتى على مستوى الديكور والأزياء، فمن أبرز الأسماء التي تخرّجت من الأتيليه المخرج المسرحي الكبير الراحل حسن عبده، المخرج المسرحي والسيناريست محمد عبدالخالق، النجم ماجد الكدواني، والممثل المعروف بيومي فؤاد، والمخرج السينمائي تامر محسن، الممثلة الصاعدة أسماء أبواليزيد والكثير من الأسماء الأخرى التي أثرت الحياة الثقافية والمسرحية في مصر.