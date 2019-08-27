بالبكيني.. ثلاث صور لـ"منة فضالي" على البحر

ظهرت الفنانة منة فضالى بالمايوه أثناء قضائها إجازتها الصيفية بالساحل الشمالى، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عدد ثلاث صور لها أمام البحر مرتدية "المايوه".

وتقوم منة فضالي بعمل تمرينات مكثفة، مع المدرب عمر بوبو، وذلك استعدادًا لدورها فى فيلم "ماكو"، والمقرر أن يتم تصويره خلال الفترة القليلة المقبلة، خاصة أن دورها يحمل العديد من المشاهد الصعبة، لذلك قامت بالتدريب على الكيك بوكسنج.

واستأنفت منة فضالى مؤخرًا تصوير مشاهدها فى الجزء الثاني من مسلسل "قيد عائلى" الذي سيعرض على شاشة dmc بعد عرض جزئه الأول من 25 حلقة قبل حلول شهر رمضان الماضى، ويشارك فى بطولة العمل مجموعة كبيرة من الفنانين، وهو تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة.