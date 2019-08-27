خطوة جديدة لدى برشلونة في ضم نيمار

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادى برشلونة الإسبانى، يقود المفاوضات لإتمام صفقة عودة النجم البرازيلى نيمار دا سيلفا قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسى.

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن بارتوميو أجرى اتصالًا مع رئيس نادى العاصمة الفرنسية مؤخرًا من أجل حسم صفقة التعاقد مع نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كما توجه وفد من النادي الكتالونى إلى العاصمة الفرنسية "باريس"، من أجل إتمام صفقة البرازيلى نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفى.

ونشرت القناة الثالثة الإسبانية فيديو للحظة سفر وفد نادى برشلونة إلى باريس من أجل إتمام التعاقد مع البرازيلى نيمار الصفقة المثيرة خلال الصيف الجارى.

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وأعلن نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسى رغبته فى الرحيل عن البياسجى والعودة إلى برشلونة، وسط اهتمام من المنافس التقليدى ريال مدريد.

وأضافت القناة أن وفد برشلونة يضم إيريك أبيدال، المدير الرياضى لنادى برشلونة، وعددًا من المسئولين فى اللجنة الرياضية للفريق الكتالونى، وتم اصطحاب ألفارو كوستا، أحد أصدقاء نيمار المقربين مع البعثة.

ولم يشارك فى أى مباراة مع باريس سان جيرمان هذا الموسم بعدما أعلن رغبته فى الرحيل عن النادى، وتغيب عن كل المباريات التى خاضها الفريق حتى الآن بعد مرور 3 جولات على انطلاقة الدوري الفرنسى، بخلاف السوبر المحلى.