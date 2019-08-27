الاتحاد التونسي لكرة القدم يتعاقد مع منذر الكبير خلفًا لآلان جيراس

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم التعاقد مع المدرب التونسي منذر الكبير لتدريب المنتخب الأول لمدة ثلاث سنوات خلفًا للفرنسي آلان جيراس الذي تم فسخ العقد معه بالتراضي منذ أيام.

وأفاد الاتحاد -في بيان اليوم الثلاثاء- بأنه سيتم عقد مؤتمر صحفي للمدير الفني الجديد وأفراد الجهاز الفني بالكامل يوم الخميس المقبل بمقر الاتحاد التونسي لكرة القدم.. وقد عمل الكبير مع عندة أندية وحقق نجاحات واضحة أبرزها النادي البنزرتي والنجم الساحلي.

وكان الاتحاد التونسي قد تعاقد مع جيراس في 13 ديسمبر الماضي لمدة سنة ونصف قابلة للتجديد غير أن أداء المنتخب تحت قيادته لم يرتق إلى مستوى التطلعات رغم بلوغ المربع الذهبي والحصول على المركز الرابع في نهائيات كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت مؤخرًا بمصر.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب التونسي سيخوض مباراتين وديتين أمام كل من موريتانيا يوم 6 سبتمبر المقبل في رادس، وكوت ديفوار بمدينة روان الفرنسية يوم 10 من نفس الشهر.