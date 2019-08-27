طلبات ميزانية العام المالي 2020 في اليابان الأعلى على الإطلاق

يتوقع أن تسعى الوزارات والوكالات الحكومية اليابانية للحصول على ما مجموعه 105 ترليونات ين، أو 990 مليار دولار، في طلبات الميزانية للعام المالي القادم.

وهذا الرقم هو الأعلى على الإطلاق.

وستقدم الطلبات لوزارة المالية بحلول يوم الجمعة.

ومن المتوقع أن تتجاوز تكاليف الضمان الاجتماعي بما في ذلك معاشات التقاعد، والرعاية الصحية، ودعم الأطفال 310 مليارات دولار.

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وهو رقم أعلى بنحو 5 مليارات دولار عن الميزانية المخصصة للعام المالي الحالي. ويأتي ذلك في ضوء شيخوخة المجتمع المتسارعة التي تواجهها البلاد.

وتخطط وزارة الدفاع لطلب نحو 50 مليار دولار، وهو رقم قياسي في الارتفاع، إذ تقوم وزارة الدفاع بتعزيز القدرات الدفاعية في الفضاء ومجال الأمن السيبراني.

هذا وستتجاوز الميزانية التي سيتم طلبها للعام المالي 2020 ميزانية العام المالي الحالي بأكثر من 18.8 مليار دولار.