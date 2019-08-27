خارجية إيران والصين يتفقان على مواصلة التعاون الاقتصادي بين البلدين

اتفق وزيرا خارجية إيران والصين على مواصلة التعاون الاقتصادي بين البلدين رغم العقوبات الاقتصادية الأمريكية ضد طهران.
فقد التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مع نظيره الصيني وانج يي في بكين اليوم الثلاثاء.
ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن وانج قوله إن الشراكة بين الصين وإيران تتميز بأنها شاملة واستراتيجية، وعلى كل شريك منهما الدفاع عن المصالح المشروعة للشريك الآخر.
ومن جانبه، قال ظريف إن إيران ترغب في توطيد وتطوير تعاونها مع الصين بشكل دائم في المجالات السياسية والاقتصادية وبالمثل في مشروعات البنية التحتية ضمن مبادرة الحزام والطريق الصينية.
وتقول مصادر دبلوماسية متعددة إن الصين مستمرة في شراء كمية معينة من النفط الخام الإيراني بشكل سري، ما يعد خرقًا لحظر تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية.
وتصف الحكومة الإيرانية الصين بأنها شريك اقتصادي لا يمكن الاستغناء عنه.
وقد التقى ظريف يوم الأحد مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منتجع بلدة بياريتس بفرنسا، حيث عقدت قمة مجموعة الدول السبع.
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