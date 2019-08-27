"ترامب": لا أنوى فرض تعريفات على السيارات اليابانية

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا ينوي فرض تعريفات على السيارات اليابانية في الوقت الراهن، إلا أنه حذر من أنه قد يفكر في ذلك في المستقبل.
جاء هذا التعليق على لسان ترامب في مؤتمر صحفي، الإثنين، عقب اجتماع قمة مجموعة السبع في فرنسا.
وقال إن المحادثات التجارية الأمريكية اليابانية أتت بثمار رائعة لكلا البلدين.
ويبدو أنه كان يشير إلى اتفاقية أساسية توصل إليها مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبيه، على هامش اجتماع قمة السبع.
يذكر أن التعريفات على السيارات كانت قضية رئيسية في المفاوضات التجارية الثنائية.
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