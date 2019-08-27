آبي: زعماء G7 اتفقوا على دعم العملية الأمريكية الكورية الشمالية

ذكر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أنه اتفق مع زعماء آخرين في مجموعة الدول السبع على دعم عملية تخوض فيها الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية.

ورد ذلك ضمن حديث آبيه للصحفيين اليوم الثلاثاء، بعد حضور قمة مجموعة السبع في منتجع بلدة بياريتس في فرنسا.

وقال آبيه إنه فيما يتعلق بالشأن الكوري الشمالي، اتفق الزعماء على دعم العملية الأمريكية الكورية الشمالية ومواصلة العمل على إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

وذكر آبيه أيضا أنه حصل على تفهم ودعم جميع الزعماء لقضية المواطنين اليابانيين المختطفين من قبل كوريا الشمالية.

وفيما يتعلق بالجبهة الاقتصادية، قال آبيه إن الزعماء اتفقوا على الحاجة لتدابير فورية شاملة للتعامل مع مخاطر التباطؤ المحدقة بالاقتصاد العالمي.

وشدد آبيه على أن بلاده ستعمل على تعزيز التجارة الحرة.

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وكشف رئيس الوزراء الياباني عن خطة لإعادة تشكيل حكومته وطاقم التنفيذيين بالحزب الحاكم في الشهر القادم.

وقال آبيه إنه لم يناقش مسألة العلاقات المتوترة مع كوريا الجنوبية خلال محادثاته على هامش القمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ودعا آبيه كوريا الجنوبية للوفاء بوعودها لليابان.

وذكر آبيه أن كوريا الجنوبية مستمرة في انتهاك اتفاق أبرم في عام 1965 تمت بموجبه تسوية حق السعي للحصول على تعويضات مقابل العمالة إبان فترة الحرب.

وتطرق أيضا لانسحاب كوريا الجنوبية في الآونة الأخيرة من اتفاقية لتقاسم المعلومات الاستخبارية العسكرية مع اليابان.

وقال آبيه إن هذه التصرفات تلحق الضرر بعلاقة مبنية على الثقة بين البلدين.