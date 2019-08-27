إنتر ميلان يخطط لضم صفقتين.. ونجم الفريق يصل روسيا

يسعى نادي إنتر ميلان الإيطالي بقيادة أنطونيو كونتي المدبر الفني، لتدعيم خطوطه خلال الموسم الجاري، بعقد صفقة أو اثنين خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت شبكة "سكاي إيطاليا"،أن ميلان بات على قرب من التعاقد مع بيراجي لاعب فيورنتينا الإيطالي، والتي من الممكن أن تحسم خلال الساعات المقبلة.

وأضافت أن فيورنتينا، يسعى للحصول على خدمات دالبيرت من إنتر ميلان للتنازل عن بيراجي، على أن يتم حسم الأمر بين الطرفين خلال 48 ساعة على أقصى تقدير.

على جانب آخر وصل جواو ماريو لاعب الفريق الإيطالي، صباح اليوم إلي روسيا لتوقيع الكشف الطبي في لوكوموتيف موسكو، بعد الاتفاق على اللعب ضمن صفوف الفريق، بشكل إعارة مع خيار الشراء بمبلغ 18 مليون يورو.

وعن الصفقة المنتظر أن يتممها إنتر، قالت "لاجازيتا الإيطالية"، أن أليكسيس سانشيز لاعب مانشستر ب

يونايتد الإنجليزي، أصبح على بعد خطوة من إنتر ميلان وأن هناك اتصالات جديدة مع مانشستر هذه الساعات لإغلاق الصفقة .