شقيق بول بوجبا يفجر مفاجأة بشأن انتقاله إلى ريال مدريد

صرح ماتياس بوجبا شقيق النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد اليوم الثلاثاء، أنه يمكن أن يلعب مع شقيقه في نفس االدولة هذا الموسم.

وقد تعاقد ماتياس بوجبا مع نادي ماتشينجو الإسباني خلال هذا الموسم في صفقة انتقال حر قادماً من فريق تور الفرنسي .

واشارت تقارير بان بول بوجبا قريباً من الانتقال إلى نادي ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي الجاري، في ظل رغبة الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الملكي في الحصول على خدماته.

وقال شقيق بول بوجبا في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "عاجلًا أم آجلا سنلعب أنا وبول في نفس الدولة، وربما هذا الموسم".

وتابع: "ولكن هذا الأمر لا يتوقف عليه فقط، هو يمتلك عقداً مع ناديه".

وبسؤاله عن إذا كان سينتقل إلى ريال مدريد: لا أعرف كيف ستنتهي هذه القصة، يقدم بول بلاءً حسنًا في انجلترا".

وتابع ماتياس: "مستقبله يعتمد على الناديين يونايتد ومدريد، إن كان ريال مدريد يريد شراءه وإن كان يونايتد يرغب في بيعه".

واختتم شقيق بوجبا تصريحاته: "يعرف العالم أجمع إعجاب شقيقي بمدريد وزيدان".

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كما ان الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، يصؤ على ضم مواطنه بول بوجبا إلى "سانتياجو برنابيو" وذلك رغم إغلاق سوق الانتقالات في انجلترا وعدم الوصول لاتفاق مع مانستر يونايتد.

وكان نادي ريال مدريد قد دخل في مفاوضات جادة مع مانشستر يونايتد على ضم بوجبا الذي لا يمانع في الرحيل عن صفوف الشياطين إلا أن إدارة ناديه ترفض التفريط في خدماته.

وأشار موقع "دون بالون" الإسباني، أن نادي ريال مدريد يعتقد أنه من خلال تحسين عرضهم، ورفعه من 160 إلى 180 مليون يورو بين الثابت والمتغير سوف توافق إدارة مانشستر يونايتد على رحيل بول بوجبا.

وأكد الموقع الاسباني أن قدوم بوجبا إلى ريال مدريد سيقلل فرص انضمام نيمار إلى "سانتياجو برنابيو" وهو الأمر الذي لا يعجب فلورنتينو بيريز ولكن لا يهم بالنسبة للفرنسي زيدان.

وقد تعرض بوجبا للعنصرية من قبل جماهير مانشستر يونايتد ورد النجم الدولي الفرنسي بول بوجبا، متوسط ميدان فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، على الإساءات التي تعرض لها مؤخرًا من جماهير الشياطين الحمر، بعد التعادل مع ولفرهامبتون.

وقال بول بوجبا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي (تويتر): "قاتل وناضل أسلافي ووالديّ لحرية جيلنا، لنتمتّع بحقوقنا في العمل وركوب الحافلة ومزاولة كُرة القدم. الإساءات العنصرية تعبّر عن جهل أصحابها، ولا أراها إلّا طريقة لجعلي أقوى ولتحفيزي في القتال وإلهام الأجيال القادمة".

وتعرض بوجبا لإهانات عنصرية وتهديدات بالقتل من قبل بعض أنصار الشياطين الحمر، بعدما أهدر ركلة جزاء ضد وولفرهامبتون فى الجولة الثانية، وحرم فريقه من تحقيق الفوز الثانى فى المسابقة.