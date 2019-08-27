حركة العدل والمساواة تناشد بإيقاف الصراع القبلي في بورتسودان

ناشدت حركة العدل والمساواة طرفي الصراع القبلي في بورتسودان بإيقاف الإقتتال فوراً وحقن الدماء والإحتكام إلى صوت العقل والموروثات والتقاليد المتسامحة.

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ودعت الحركة في بيان أمس، قيادات الإدارة الأهلية من القبيلتين و في المنطقة والقبائل المجاورة، للتدخل العاجل والعمل على إيقاف نزيف الدم بين الاشقاء، وأشارت إلى أن العلاقة التي تربط بين القبيلتين تميزت بالتسامح لعقود طويلة و كانت مثالا رائعا للمحبة و التعايش السلمي في مجتمعنا السوداني.

وبحسب صحيفة الجريدة دعت الحركة السلطات المحلية ورئيس الحكومة والمجلس السيادي إلي تحمل مسؤلياتهم تجاه المدنيين و توفير الأمن و أسباب الإستقرار لهم.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)