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حركة العدل والمساواة تناشد بإيقاف الصراع القبلي في بورتسودان

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yassir 0 تبليغ

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التاريخ: 27-أغسطس-2019

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حركة العدل والمساواة تناشد بإيقاف الصراع القبلي في بورتسودان

ناشدت حركة العدل والمساواة طرفي الصراع القبلي في بورتسودان بإيقاف الإقتتال فوراً وحقن الدماء والإحتكام إلى صوت العقل والموروثات والتقاليد المتسامحة.

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ودعت الحركة في بيان  أمس، قيادات الإدارة الأهلية من القبيلتين و في المنطقة والقبائل المجاورة، للتدخل العاجل والعمل على إيقاف نزيف الدم بين الاشقاء، وأشارت إلى أن العلاقة التي تربط بين القبيلتين تميزت بالتسامح لعقود طويلة و كانت مثالا رائعا للمحبة و التعايش السلمي في مجتمعنا السوداني.

وبحسب صحيفة الجريدة دعت الحركة السلطات المحلية ورئيس الحكومة والمجلس السيادي إلي تحمل مسؤلياتهم تجاه المدنيين و توفير الأمن و أسباب الإستقرار لهم.

 

الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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