التاريخ: 27-أغسطس-2019
0 مشاهدة
ناشدت حركة العدل والمساواة طرفي الصراع القبلي في بورتسودان بإيقاف الإقتتال فوراً وحقن الدماء والإحتكام إلى صوت العقل والموروثات والتقاليد المتسامحة.
ودعت الحركة في بيان أمس، قيادات الإدارة الأهلية من القبيلتين و في المنطقة والقبائل المجاورة، للتدخل العاجل والعمل على إيقاف نزيف الدم بين الاشقاء، وأشارت إلى أن العلاقة التي تربط بين القبيلتين تميزت بالتسامح لعقود طويلة و كانت مثالا رائعا للمحبة و التعايش السلمي في مجتمعنا السوداني.
وبحسب صحيفة الجريدة دعت الحركة السلطات المحلية ورئيس الحكومة والمجلس السيادي إلي تحمل مسؤلياتهم تجاه المدنيين و توفير الأمن و أسباب الإستقرار لهم.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر حركة العدل والمساواة تناشد بإيقاف الصراع القبلي في بورتسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.