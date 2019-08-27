اتحاد أصحاب العمل يعتزم تقديم مبادرة لرفع الدعم عن الكهرباء

كشف باتحاد أصحاب العمل د عباس علي السيد عن اعتزامهم تقديم مبادرة للمجلس السيادي لرفع الدعم عن الكهرباء، وطالب في الوقت ذاته بإعادة هيكلة الإقتصاد من خلال إجراء جراحة عملية لخروج الحكومة رفع الدعم عن الخدمات التي تشمل الدقيق ودفعها لمستحقها.

ودافع السيد في ندوة نظمها مركز عنقرة بقاعة الصداقة أمس بعنوان ( دور النقابات في المرحلة الانتقالية )، دافع عن مقترحاتهم لرفع الدعم بحجة اعادة توزيعه لمستحقيه ولجهة أن دعم السلع يمثل باباً من أبواب الفساد، ونوه إلى إجراء

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الاتحاد لدراسة قبل أكثر من عاميين توصل فيها الى أن رفع الدعم يقلل الفساد الى نسبة 1%، وطالب باجراء تحدثيات على الدراسة، واشار الى إن الدراسة قامت بمعالجة كل السلبيات واعتبر إن رفع سعر الدولار الجمركي قفزة في الظلام

ولفت السيد إلى ان الإتحاد تقدم في وقت سابق بمبادرة للخروج من دعم السكر وصفها بالناجحة، ونفى أن يكون الهدف من مبادرة رفع الدعم عن الكهرباء زيادة أعباء تكلفتها على المواطنين، وذكر ان الهدف منها الاستفادة من الطاقة المهدرة، وأعلن عن استعدادهم للدفع بدراسة متكاملة لحل مشكلة الاقتصاد في الفترة الانتقالية.

ومن جانبه أنكر رئيس اتحاد العمال المهندس يوسف عبد الكريم تبعية النقابات للنظام المخلوع وقال إن هيكل النقابات يتكون من 45 ألف قائد نقابي و420 تنظيم، واستبعد أن يكونوا كلهم تابعين لتنظيم واحد، واعتبر ذلك أمراً مستحيل،

وبحسب صحيفة الجريدة طالب كل المتورطين في الفساد من النقابات وتقديمه لمحاكمة عادلة، وشدد على ضرورة عدم ممارسة الإقصاء، وأعلن استعدادهم للمشاركة في تعديل قانون النقابات وأردف:(نبدأ الحوار وليس هناك شيء مقدس حتى نصل لنقاط مشتركة للوصول الى نقابات مستقلة).

الخرطوم(أخبار الخليج 365)