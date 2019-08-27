ولاية الخرطوم تتجه لاستخدام بصات القوات النظامية لحل أزمة المواصلات

كشفت ولاية الخرطوم عن اتصالات وتفاهمات مع القوات النظامية لاستخدام البصات التابعة لها في حل ضائقة المواصلات، واجتمع والي الخرطوم الفريق ركن أحمد عابدون حماد أمس مع الأمين العام للحكومة والمدير العام لوزارة البنى التحتية والمواصلات ومدير شرطة المرور ومدير عمليات المرور والهيئة الفرعية لنقابة الحافلات وغرف النقل بالولاية ومدير شركة مواصلات الخرطوم.

وأوضح مدير الإدارة العامة للنقل والمواصلات صلاح محمد عبد الله أن الاجتماع توصل إلى ترتيبات مهمة لإزالة المعوقات التي تعترض النقل والمواصلات أبرزها الاستعانة بالبصات التابعة للقوات النظامية كإسناد لحل الضائقة، ووضع بصات احتياطية من

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شركة المواصلات بالقرب من موقف السكة حديد للاستعانة بها لتفريغ المواقف من الزحام، كما جرى خلال الاجتماع الاتفاق على الوجود المروري بالمواقف ومنع الفريشة من ممارسة نشاطهم الذي يعوق عمليات الدخول والخروج من المواقف ومنع الحافلات من شحن الركاب من خارج المواقف ووضع استيكر في كل حافلة يوضح خط السير.

وبحسب صحيفة الجريدة قال صلاح إن الوالي قرر تكوين غرفة عمليات مركزية على مستوى رئاسة الولاية ولجان مماثلة في كل المحليات لمتابعة تنفيذ هذه القرارات وحلحلة معوقات النقل والمواصلات.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)