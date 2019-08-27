معتمد محلية جبل أولياء يطرد موظفين بالمراجعة الداخلية

التاريخ: 27-أغسطس-2019
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طرد معتمد محلية جبل اولياء المكلف عدداً من موظفي المراجعة الداخلية بسبب رفضهم للتوقيع على دفتر الحضور اليومي.
وقال مراجع ـ فضل ححب اسمه إن المراجعيين الداخليين لا يفترض ان يطلب منهم التوقيع على دفتر الحضور اليومي
للمحلية بموجب لائحة المراجعة الداخلية لعام ،2017، وأرجع ذلك لكونهم جهة مستقلة لا تتبع لأي جهة يقومون بمراجعتها، وكشف المراجع أن المعتمد هددهم مرتين في حال عدم توقيعهم ، وقال : قام بطردنا واغلق مكتب المراجعة بنفسه.
وحذر المراجع من خطورة طرد المراجعين لجهة أن مرتبات الموظفيين لم تتم مراجعتها وختمها، مما يعني تعطيل صرفها لانه لايمكن ذلك من غير أن يقوم المراجعيين بختمها.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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