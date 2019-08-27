لجنة المعلمين بالقضارف تنفذ وقفة احتجاجية وتطالب بإلغاء قرارات اتخذتها التربية والتعليم

التاريخ: 27-أغسطس-2019
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نفذت لجنة المعلمين بالقضارف وقفتين إحتجاجيتين بمباني وزارة التربية والتعليم وأمانة الحكومة بالولاية أمس، إحتجاجاً على قرار مدير عام التربية والتعليم والذي قضى بتعيين عدد من رموز النظام المخلوع في مناصب حساسة بالوزارة .
وبحسب صحيفة الجريدة أكد المتحدث باسم اللجنة الأستاذ أحمد ابراهيم في تصريح صحفي، رفض المعلمين للهيكلة ومطالبتهم الوالي المكلف بإلغائها وإقالة مدير عام الوزارة، إضافة لعمل هيكلة جديدة تشمل الوزارة وإدارات المدارس وإدارات التعليم بالمحليات.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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