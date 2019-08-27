توزعت بين السلاح الأبيض والحرق والرصاص 34 قتيل و 186 مصاب في أحداث بورتسودان

التاريخ: 27-أغسطس-2019
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أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية فرعية البحر الأحمرعن تسجيل (34) حالة وفاة نتيجة للأحداث القبلية بمدينة بورتسودان (8) منها حرقاً، و(15) بطلق ناري و(11) طعناً بالسلاح الابيض.
وبلغ عدد المصابين، وفقاً للجنة، (126) حالة إصابة بمستشفى الحوادث، تراوحت مابين طفيفه ومتوسطة، وأشارت اللجنة إلى تحويل الإصابات الحرجة إلى مستشفى عثمان دقنة ومستشفى الموانئ.
وفصّلت اللجنة في تقرير تحصلت (الجريدة) على نسخة منه أمس، نوع الإصابات إلى إصابات بالسلاح الابيض، وبلغ عددها (105) حالة، ووصل عدد المصابين بالطلق الناري (16) حالة وعبر الحريق (5) حالات.
وبحسب صحيفة الصيحة كشف التقرير عن تسجيل حالة وفاة واحدة بالطلق الناري بمستشفى الموانئ، إلى جانب حالتي وفاة بمستشفى عثمان دقنة، احداهما طفل لم يتجوز الـ9 أعوام، و أن العدد الكلي للإصابات بالطلق الناري بمستشفى الموانئ بلغ (66) حالة، منها (15) حالة حرجه جميعها بطلق ناري تم تنويمها بالمستشفى وأجريت عمليات جراحيه لاغلبيتها .
ورصد التقرير الفئات العمرية للمصابين حيث بلغ عدد المصابين من الفئة العمرية (15ــ 25)عاما (47) حالة، و(34) حالة للفئة (26ــ36) عام، بينما بلغ عدد المصابين في الفئة أكثر من (36) عاماً (32) حالة وأقل من (15) عاماً (3) حالات.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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