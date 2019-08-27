إقالة مدير إدارة المستشفيات بوزارة الصحة بولاية الخرطوم

التاريخ: 27-أغسطس-2019
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كشفت متابعات عن إقالة مدير إدارة الطب العلاجي بوزارة الصحة ولاية الخرطوم د.محمد المهدي من منصبه.
فيما رشحت أنباء عن اتجاه لإقالة مدير إدرة المستشفيات والمراكز الخاصة د. محمد ابراهيم، وبحسب صحيفة الجريدة أن إدارة الطب العلاجي بالوزارة كانت أصدرت خطاباً بإقالة د. محمد ابراهيم أمس الأول، إلا أن الأخير رفض التوقيع على
الخطاب، ليتغير الموقف لاحقاً إلى إقالة د. محمد المهدي مدير الطب العلاجي الذي أصدر الخطاب.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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