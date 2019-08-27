*نقد العقل العربي..

*هذا اسم كتاب لأستاذ الفلسفة عاطف العراقي..

*وزكي نجيب محمود كان متخصصاً في الفلسفة.. وفي نقد العقل العروبي..

*وآخرون كثرٌ – من دارسي الفلسفة – انتقدوا عقلية العرب..

*وخلاصة النقد هذا أنه عقلٌ بدائي، تخالطه عاطفة القلب.. وتأثيرات الخرافة..

*أما نقد بعض فلاسفة الغرب لعقل العرب فقد جاء مغايراً..

*مغايراً في توصيف العلة.. لا خلاصاتها، وفيه مسحة من شاعرية الفلسفة..

*قالوا إنه عقل جنت عليه شمولية الصحاري.. واتساعها..

*فهو-من ثم- بات شمولياً مثلها.. ومتسعاً.. ومتمدداً.. ولا متناهياً، ترهقه التفاصيل..

*والتفاصيل هذه إنما هي أساس العلم التطبيقي..

*ولذلك فالعقلية العربية تُبدع شعراً.. ونثراً.. وكلاماً.. وثرثرة.. وكل ما فيه إسهاب..

*ولكنها تتقاصر عن مقومات الحضارة العلمية المعاصرة..

*وغالب الذين أسهموا في حضارة العرب القديمة-أو الوسيطة- لم يكونوا عرباً..

*وإنما كانوا عجماً، بينما اكتفى العرب بخصائص الصحراء..

*وننتقل الآن من هذا التجريد والتعميم.. إلى التبسيط والتخصيص، إلى عقلية السوداني..

*أنا.. وأنت.. وهو.. وهي، بكل خليطها متعدد الأعراق..

*ولنبدأ بمعطى رياضي-كروي- حدث ليلة الأول من أمس.. وأحزن الكثيرين..

*وأعني مباراة المريخ وشبيبة القبائل الجزائري..

*فعقلية اللاعب السوداني من عقلية بني جنسه، الحماس.. التهور.. ثم التراجع..

*تراجع اللحظات الأخيرة، قبيل بلوغ النهايات..

*وهذا أحد – لا كل – عيوب العقلية السودانية التي تستحق نقداً بهدف الإصلاح..

*وبعض من كانوا معي في البيت سمعتهم يصيحون فرحاً..

*وكنت قد جمدت انتمائي الأحمر بسبب نمر.. فالعقلية هذه تتجلى فيه بأسوأ صورها..

*فلما سألتهم عن دافع الفرح هذا قالوا إن المريخ منتصر..

*بل وأحرز من الأهداف ثلاثة.. ولم يتبق من زمن اللقاء سوى الإضافي فقط..

*فقلت لهم : لا تتعجلوا الفرح.. سيما مع وجود صلاح نمر..

*فجانب من عقليتنا التي نتحدث عنها فقدان الإحساس بأهمية اللحظات الأخيرة..

*وهي متوافرة لدى نمر هذا بأكثر مما عند غيره..

*وبالفعل، أحرز الخصم هدفين في الزمن الإضافي هذا.. تسبب في أحدهما نمر..

*والنمور – وما دونها – موجودة بكثرة في مناحي حياتنا كافة..

*بل حتى في الثورات الشعبية-مثل ثورتنا هذه- تجدهم متوافرين.. و مُجهضين..

*ويتسببون في إحراز أهداف قاتلة في مرمى ثوراتنا هذه..

*ودائماً ما تكون في اللحظات الأخيرة.. حين يظن الجميع أن الأمر قد حُسم..

*ولهذا نُكثر من نقد ثورتنا الراهنة، إشفاقاً عليها..

*ولكن عقليتنا – والتي يستهويها الشمول المنبسط.. والبسيط-تنتقد نقدنا هذا..

*ما دامت بلا (نقد) !!.