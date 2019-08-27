إتحاد سيكافا يقرّ بنجاح بطولة البراعم في نسختها الأولى

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
وصف اتحاد سيكافا النسخة الأولى من بطولة البراعم بأريتريا بالناجحة، مستدلاً بالنتائج التي حققتها الأندية والمنتخبات التي تلعب في سيكافا.
وأقرّ رئيس الاتحاد معتصم جعفر بأنّ بطولة البراعم في نسختها الأولى والتي أقيمت بأريتريا حققّت نجاحًا غير مسبوق، مشيرًا إلى أنّ المنطقة تشهد تطورًا لافتًا، مؤكّدًا أنّ نهائي البطولة سيكون نهاية الشهر الجاري.
وقال معتصم جعفر في تصريحٍ مقتضب لـ”باج نيوز” إنّ اتحاده سيعقد اجتماعًا لكل اتحادات سيكافا، وذلك لمناقشة خطة التطوير في المرحلة القادمة.
وتابع” نخطط لعملٍ كبير ومدروس وبصورة عملية لمزيد من النجاحات”.
وكان منتخب السودان للبراعم في شارك في البطولة غير أنّه ودّعها بعد الخسارة أمام الصومال وتنزانيا وإريتريا دون الحصول على أيّ نقاط.
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