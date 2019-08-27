قوى التغيير تسلم مرشحي ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺕ ﻟﺮﺋﻴﺲ الحكومة الانتقالية الدكتور ﻋﺒﺪ ﷲ ﺣﻤﺪﻭﻙ

التاريخ: 27-أغسطس-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة أفادت مصادر ﺃﻥ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺳﺘﺴﻠﻢ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﺮﺷﺤﻲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺕ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺩ. ﻋﺒﺪ ﷲ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﺍﻟﻴﻮﻡ. وذكرت ﺄﻥ ﺍﻟﻜﺘﻞ توافقت على 3 ﻣﺮﺷﺤﻴﻦ ﻟﻜﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻟﻴﺨﺘﺎﺭ ﻣﻨﻬﺎ ﻁﺎﻗﻤﻪ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ، ﻭﺗﻮﻗﻌﺖ ﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﺍﻹﺧﺘﻴﺎﺭ، ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﺗﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻣﻦ 1-3 ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﻫﻼﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ. Advertisements ﻭﺻﺮّﺡ ﻣﺼﺪﺭ ﻣﻄﻠﻊ ﺃﻥ ﺃﺑﺮﺯ ﻣﺮﺷﺤﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭء، ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺑﻘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﺪﻧﻲ ﻋﺒﺎﺱ ﻣﺪﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻣﻘﻴﻢ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻛﻤﺎ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺃﻥ ﺃﺑﺮﺯ ﻣﺮﺷﺤﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﻧﺒﻴﻞ ﺃﺩﻳﺐ ﻭﺍﺑﺘﺴﺎﻡ ﺳﻨﻬﻮﺭﻱ. ﻭبحسب صحيفة الجريدة ﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﺣﻈﻮﻅﺎً ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﺩ. ﺃﻛﺮﻡ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﻮﻡ، ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﻴﺼﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ، ﻭﺳﺎﻧﺪﻳﻮﺱ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ ﺍﻟﻤﻬﺪﻳﺔ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﻗﺮﻳﺶ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺿﻴﺎء ﺍﻟﺪﻳﻦ. ﻭﻛﺸﻔﺖ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﺳﺎﺭ ﺑﺴﻼﺳﺔ ﻭﻓﻲ ﺟﻮ ﻭﺩﻱ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺗﻢ ﺣﺴﻤﻬﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﺼﺔ. الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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