توجيهات للمواطنين للتعامل بحذر مع الكهرباء

التاريخ: 27-أغسطس-2019
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شدد وكيل وزارة الموارد المائية والري والكهرباء صلاح أحمد تبلدي، على جهود العاملين المبذولة لتطوير العمل ورفع معدلات الأداء، خاصة بشركات كهرباء التوليد والنقل والتوزيع خلال عطلة العيد، وموسم الخريف، وقال في تصريح أمس إن مساهمتهم واضحة في استقرار خدمة الكهرباء، والاستجابة الفورية للبلاغات في ظروف الخريف البالغة التعقيد. وإضاف :
الشركاء قاموا بدور كبير في توفير ونقل وانسياب الوقود لمحطات الكهرباء، لاستقرار التوليد المائي والحراري، داعياً إلى أهمية تقليل الاستهلاك لتوزيع الخدمة بصورة عادلة، وبحسب صحيفة السوداني أكد تبلدي، على الإمداد المتوازن لكل القطاعات الاستهلاكية، لضمان انسياب الخدمة، موجهاً المواطنين للتعامل بحذر مع الكهرباء في موسم الخريف، إلى جانب
أهمية الترشيد، مشيراً إلى الإجراءات التى اتخذتها الوزارة ممثلة في اللجنة العليا للفيضان بهدف تخفيف حدة الفيضان على ولاية الخرطوم والولايات الأخرى.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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