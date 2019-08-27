الموارد المائية : توجد 69 محطة رصد وقياس للنيل

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حذر مدير عام شؤون مياه النيل والخزانات بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء، د. بلة أحمد عبدالرحمن، من البناء وتشييد المنشآت على السهل الفيضي للنيل ومجاري المياه الموسمية، وقال في تصريح صحفي أمس إن ما تعرضت له المنطقة

الشمالية بالخرطوم من سيول كان نتيجة لتزامن الفيضان مع السيول، مؤكداً بأن العمل تطور في محطات الرصد والقياس، والبالغ عددها 69 محطة مجهزة أوتوماتيكياً، تعمل على رصد المناسيب على مدار اليوم بصورة دقيقة ومحكمة، مؤكداً بحسب صحيفة السوداني استمرار العمل في النماذج ومحطات الرصد، التي تقوم برصد السحب ومتابعة الموجة من دخولها إلى السودان حتى حدود البلاد الشمالية، مشيراً إلى أن اللجنة العليا ستظل في حالة انعقاد دائم، لرصد كل التطورات وتطمين المواطنين.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)