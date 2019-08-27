موجة غضب واسعة بعد تصريحات عنصرية ضد العرب على قناة إسرائيلية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أحدثت تصريحات عنصرية أطلقها إعلامي إسرائيلي، ضد العرب، ضجة واسعة، خاصة وأنها صدرت على قناة تابعة لهيئة البث الإسرائيلية.

القدس – سبوتنيك. وخرج الإعلامي الإسرائيلي، يارون لندن، بتصريحات عنصرية على قناة “كان 11” التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، وصف فيها العرب بأنهم “وحوش بشرية”.

جاءت تصريحات لندن، البالغ من العمر 79 عاما على القناة “كان 11” التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، في برنامج “غيؤولا ولندن” الذي يتشارك بتقديمه مع الإعلامية غيؤولا إيفن-ساعر.

وقال لندن إن “العرب لا يكرهون اليهود فحسب، وإنما يقتلون أنفسهم أولا، فعلى اليمين وعلى اليسار، وفي الأمام وفي الخلف، وفي الشرق وفي الغرب، عرب يذبحون عربا”.

​وتابع قائلا “لا يوجد مشكلة في ذلك، أنا لا أتحدث عن الفلسطينيين، وإنما عن الثقافة العربية كلها”.

وأضاف أنه يتوقع أن “العرب واليسار سيقولون إن لندن عنصري، بينما سيقول اليمين إن لندن اليساري يقول أيضا إن العرب قتلة… هذا ممل.. لا تفعلوا ذلك”.