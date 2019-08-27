آن الأوان لانسحابنا من اليمن ياكباشي

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

عندما يكون الانسان غير مدرك لمعانى كلامه او عندما يحاول ان يخفى سوءة بارزة لايغطيها مايحاول ان يسترها به ، او عندما يكون الهم هو كسب المال والحصول على المزيد من العطايا والهبات فان كثيرا من الكلمات التى تصدر عن مثل هؤلاء الاشخاص ليست فقط لاتكون فى محلها وانما تصبح هذه الكلمات مثار تندر عند من يسمعونها او مادة دسمة للسخرية والتهكم من قائلها الذى ربما لايكون مدركا لبشاعة وشناعة قوله .

وفى تاريخنا السياسى نماذج من هذا النوع كانوا وظلوا – ومازال الاحياء منهم – يصدر عنهم القول الغير متزن ويحتار المرء أيصفهم بالخبل او الجنون وعدم العقل او البلاهة والبلادة ام تجتمع فيهم هذه الصفات ام ياترى هم مدركون لخطا اقوالهم وشناعة تصريحاتهم لكنهم فى سبيل التبرير لمواقف امنوا بها ويدافعون عنها على استعداد لقول اى شي ولو كان غريبا .

الفريق شمس الدين كباشى رجل من هؤلاء الذين نتحدث عنهم وستكون وقفتنا معه ، وهو اشهر من ان نعرف به القارئ الكريم فالجميع – الا من اراحه الله – يعرفونه ، وهذه كلماته اثناء وبعد فض الاعتصام متناقلة بين الناس ، وهذه مواقف الناس منه حتى انهم وصموه بالكذب الصريح وفيهم من حور اسمه وقال عنه كضابشى امعانا فى بيان كثرة كذبه وابتعاده كليا عن الحقيقة فى مايقول .

ومن النماذج الغريبة من اقوله ما نقلته عنه وكالة سبوتنيك للانباء من قوله ان قواتنا ذهبت الي اليمن دفاعا عن العروبة.

ولابد ان نسال كضابشى عن اى عروبة تتحدث ياسعادتك ؟ ومن هم العرب الذين ذهب جيشنا للدفاع عنهم ؟ ومن ماذا ؟ وما الخطر الذى يتهددهم ومن الذى يهاجمهم؟ ومن طرفى النزاع اساسا ؟ ان كان نزاعا عربيا عربيا فما معنى قولك ؟ أليس هذا الكلام ياكضابشى غير متصور ولايمكن تصديقه ؟ لماذا لاتكن صريحا كغيرك ممن يقفون مع السعودية ويساندون عدوانها على الشعب العربى فى اليمن ولايجدون حرجا فى اشتراكهم بقتل النساء والاطفال وتدمير البلد والعمل على كسر ارادة هذا الشعب الصامد فقط لانه قال لا للهيمنة والاستعلاء ، ورفع راية التصدى للصلف الصهيونى وناصر قضية القدس ، لماذا لاتكن شجاعا وتقول انكم اداة فى المشروع الصهيو امريكى الذى تنفذه السعودية والامارات لزرع الفتنة وتقسيم بلداننا واضعافها ؟ اليس هذا هو الواقع بعينه ؟ دع عنك هذا القول ياكضابشى وابحث عن غيره واعرف اننا نشارك فى العدوان على الاشقاء وآن الاوان لانهاء هذا الوضع الخاطئ.