مشيراً إلى أن المحاولات الإرهابية المتكررة مؤخراً نتيجة خسائرها البشرية بالعمليات العسكرية على الأرض وما تسعى إليه من رفع الروح المعنوية لعناصرها الإرهابية، مؤكداً استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وكانت قد اعترضت السعودية أمس الأحد، ستة صواريخ أطلقها المتمرّدون الحوثيون في اليمن على جنوب المملكة، بحسب ما أعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن".
وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف الذي تقوده السعودية العقيد الركن تركي المالكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "اعتراض وتدمير ستة صواريخ بالستية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة صعدة في محاولة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان".
من جهتها أكدت شبكة تلفزيون "المسيرة" التابعة للمتمرّدين أن الحوثيين اطلقوا عشرة صواريخ بالستية من نوع "بدر 1" استهدفت "مرابض الطائرات الحربية والأباتشي في مطار جيزان الإقليمي ومواقع عسكرية في جيزان" في جنوب المملكة.
وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق أنه دمّر طائرة مسيّرة أطلقها الجوثيون باتّجاه مدينة خميس مشيط في جنوب السعودية، والتي تضم قاعدة جوية كبيرة.
وكثّف الحوثيون في الأسابيع الأخيرة شن الهجمات بواسطة طائرات مسيّرة على السعودية التي تتّهم إيران بتسليح المتمرّدين في اليمن.
ويسيطر المتمرّدون الحوثيون على أجزاء كبيرة من شمال البلاد وغربها كما والعاصمة صنعاء.
في المقابل لا تخفي إيران دعمها للحوثيين لكنّها تنفي تسليحهم.
وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل عشرات الآلاف، بينهم عدد كبير من المدنيين، بحسب منظمات إنسانية.
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يعلن اعتراض وأسقط طائرة مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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