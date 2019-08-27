التحالف يعلن اعتراض وأسقط طائرة مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت مساءاليوم الإثنين، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة ) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من ( صنعاء ) باتجاه الأعيان المدنية ( بخميس مشيط ).

وأوضح العقيد المالكي أن محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، ويتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين. مشيراً إلى أن المحاولات الإرهابية المتكررة مؤخراً نتيجة خسائرها البشرية بالعمليات العسكرية على الأرض وما تسعى إليه من رفع الروح المعنوية لعناصرها الإرهابية، مؤكداً استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وكانت قد اعترضت السعودية أمس الأحد، ستة صواريخ أطلقها المتمرّدون الحوثيون في اليمن على جنوب المملكة، بحسب ما أعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن".

وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف الذي تقوده السعودية العقيد الركن تركي المالكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "اعتراض وتدمير ستة صواريخ بالستية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة صعدة في محاولة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان".

من جهتها أكدت شبكة تلفزيون "المسيرة" التابعة للمتمرّدين أن الحوثيين اطلقوا عشرة صواريخ بالستية من نوع "بدر 1" استهدفت "مرابض الطائرات الحربية والأباتشي في مطار جيزان الإقليمي ومواقع عسكرية في جيزان" في جنوب المملكة.

وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق أنه دمّر طائرة مسيّرة أطلقها الجوثيون باتّجاه مدينة خميس مشيط في جنوب السعودية، والتي تضم قاعدة جوية كبيرة.

Advertisements

وكثّف الحوثيون في الأسابيع الأخيرة شن الهجمات بواسطة طائرات مسيّرة على السعودية التي تتّهم إيران بتسليح المتمرّدين في اليمن.

ويسيطر المتمرّدون الحوثيون على أجزاء كبيرة من شمال البلاد وغربها كما والعاصمة صنعاء.

في المقابل لا تخفي إيران دعمها للحوثيين لكنّها تنفي تسليحهم.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل عشرات الآلاف، بينهم عدد كبير من المدنيين، بحسب منظمات إنسانية.