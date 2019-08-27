الجيش اليمني يزحف باتجاه مركز محافظة أبين

استعاد الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، مساء الاثنين، مناطق من قبضة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، في محافظة أبين جنوب اليمن، بعد أيام من سقوطها بيده.
وقال مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" إن قوات ضخمة من الجيش اليمني بينها اللواء الخامس مشاة و115 و103 مشاة والقوات الخاصة تتقدم من محورين باتجاه مديرية زنجبار مركز محافظة أبين للسيطرة عليها.
وأضاف أن القوات المتقدمة تضم عربات وآليات وتمكنت من السيطرة على مديرية أحور وأجزاء من مديريتي المحفد ومودية ووصلت إلى تخوم منطقة العرقوب في مديرية خنفر القريبة من زنجبار.
وذكر أن قوات الحزام الأمني وألوية الدعم والاسناد دفعت بتعزيزات إلى مدينة زنجبار للتصدي لزحف الجيش اليمني.
وكانت قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي، تمكنت الثلاثاء، من السيطرة على مدينة زنجبار عاصمة أبين بعد اسقاطها معسكري قوات الأمن الخاصة والشرطة العسكرية في مديريتي زنجبار وخنفر.
وخلفت الحرب أوضاعا إنسانية وصحية صعبة، أدت إلى تفشي الأوبئة وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية في البلاد التي تعد من أفقر دول العالم، وألقت بظلالها على حياة الأطفال الذين تعرض العديد منهم للقتل أو الإصابة أو التجنيد.
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