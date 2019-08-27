الخليج 365 : كشف مصدر مطلع عن تفاصيل فيديو الشاب العاري الذي اثار الفديو المنتشر له غضب الكثيرين حيث استنكروا التصرف ونفي مصدر اصابة الفتي بالجنوب كما تحدث البعض قائلا (ان الفتي كان في جلسة انس برفقة بعض الاصدقاء وتعاطي حبوب المهلوسه لاول مرة بعد نصيحة قدمها له اصدقائه انها كفيله بتعديل مزاجه لكنهم تفاجوا بدخوله في نوبه هيستريا أدت الي تجريده من ازيائه ثم قام مهرولا رغم محاولات السيطرة عليه.

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كانت هذه تفاصيل خبر كشف سر (الفتي العاري) الذي اثار استنكار الكثيرين.! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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