خطط بديلة للمساحات الزراعية التي تعرضت للأمطار

الخليج 365 :

أعلن المهندس بابكر محمد علي عثمان وكيل وزارة الزراعة والغابات خططا بديلة للمساحات التي تعرضت للسيول يمكن زراعتها بمحصول القمح بالإضافة إلى زراعة المحاصيل الخفيفة مثل الذرة وحب البطيخ في القطاع المطري.

وأكد الوكيل في تصريح لـ(سونا) أن المساحات التي تأثرت بشدة من السيول كانت بمشاريع الجزيرة والنيل الأبيض، مبينا أن كثرة الأمطار لن تؤثر على الزراعة وإنما الخوف من الفيضانات إذْ أنها تؤثر أكثر على القطاع البستاني خاصة بمشاريع النيل الأزرق وسنار والجزيرة والخرطوم.

ودعا الوكيل كافة المزارعين لاستخدام البابورات إلى حين انتهاء موجة السيول، كما طالب كل العاملين في القطاع الزراعي بإعانة المزارعين إلى أن تنجلي مشكلة السيول حفاظا على القطاع البستاني، مؤكدا أن الوزارة ستعمل على حصر كل الخسائر التي تعرضت لها المشاريع الزراعية