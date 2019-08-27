الهلال ينتظر عقوبات جديدة من الكاف

الخليج 365 :

تنتظر الهلال عقوبات رادعة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعدما تعرض حكم مباراته أمام رايون سبورت الرواندي لرشق بالحجارة عن طريق الخطأ، وكانت الجماهير تستهدف المدرب نبيل الكوكي الذي خرج تحت حماية الشرطة ولم يسلم من الهتافات المطالبة برحيله.

وتعرض الحكم الصومالي حسن حاج لإصابة في رأسه لحظة خروجه من الملعب بعد اطلاقه صافرة النهاية وتوجهه إلى الغرف الخاصة بالحكام، حيث تلقي الإسعافات العاجلة من قبل طبيب الهلال. ويواجه الأزرق إنيمبا بنيجيريا ذهابا في الدور الأول أحد أيام (3 أو 4 أو 5) من سبتمبر المقبل.