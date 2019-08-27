الوداد المغربي يتلقى ضربة موجعة قبل ملاقاة المريخ

الخليج 365 : كشفت مصادر عن أنّ الغياب يهدّد لاعب الوداد المغربي البيضاوي صلاح الدين السعيدي عن المشاركة في مباراة المريخ السوداني المرتقبة في البطولة العربية. وبحسب المصادر فإنّ السعيدي يعاني من إصابة تعرّض لها في معسكر فريقه بالمغرب، وأنّ الطبيب منحه راحة. وسيواجه الوداد البيضاوي نظيره المريخ السوداني في السبت المقبل في ذهاب دور الـ”32″ من البطولة العربية لكأس محمد السادس للأبطال.

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