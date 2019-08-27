تجار الذهب : جهات مجهولة تشتري كميات كبيرة من المعدن بأسعار عالية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت غرفة الصاغة وتجار الذهب عن جهات مجهولة تعمل على شراء الذهب بأسعار أعلى من أسعار بنك السودان والبورصة العالمية. وكشف نائب الأمين العام للغرفة، شريف تبيدي، عن وجود أفراد بحوزتهم مبالغ كبيرة من الأموال يدخلون أسواق الذهب يومياً لشراء كميات تصل إلى 140 كيلو في اليوم. وأوضح أن تلك الجهات تشتري جرام الذهب بـ 2.990 جنيه على الرغم من أن السعر العالمي يصل 2.800 جنيه لافتاً إلى إسهامهم في توقف حركة البيع والشراء من قبل التجار. وحذر تبيدي في تصريح لـ (باج نيوز) من مغبة استمرار هذه الظاهرة لجهة أنها تعمل على نهب موارد البنك المركزي وتهريبها إلى الخارج. ونوه تبيدي إلى الحركة الكبيرة في السفر الى دبي ومصر والهند وقال إن هذه الدول تُمثل ” باب واسع لتهريب الذهب إلى الخارج” وقال ” كيف يمكن لأفراد أن يسافروا أربع مرات إلى مصر” دون وجود أي رقابة عليهم. وأشار إلى ان هنالك من يقوم بتهريب الذهب إلى مصر واستيراد بعض السلع وصفها بالاستفزازية مثل حلوى “الماربيلا” وثياب الأمازون على حد تعبيره. ودعا تبيدي المجلس السيادي للتدخل العاجل لحسم هذه الظواهر وتشديد الرقابة على المعابر والمطارات وضبط التأشيرات حفاظاً على موارد الدولة من النهب. وقال “إذا أستمر الوضع على هذه الشاكله فإن حكومة حمدوك لن تجد أي موارد للإستناد عليها”. المادة السابقة مفاجأة من العيار الثقيل .. “بن راشد” اعتقل رئيس تشريفات دبي بسبب هذا الدّور ! المقالة القادمة الوداد المغربي يتلقى ضربة موجعة قبل ملاقاة المريخ

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