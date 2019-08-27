الإمارات تظهر على حقيقتها وتحمل السعودية مسؤولية خراب اليمن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: في تنصل واضح واستعداد لرحلة الهروب من اليمن بعدما أوحلت الإمارات ابن سلمان وجيشه بالمستنقع اليمني، خرج وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش ليحمل السعودية نتائج ما يحدث في اليمن ويقول إن مشاركة بلاده في التحالف العربي جاء استجابة لدعوة السعودية وملكها “سلمان بن عبدالعزيز” وأن استمرار الإمارات في هذا التحالف مرتبط بهذه الدعوة.

وقال “قرقاش”، في تغريدة عبر حسابه بـ”تويتر” رصدتها (وطن)، إن “التحالف السعودي الإماراتي ضرورة استراتيجية في ظل التحديات المحيطة، مشيرا إلى أن اليمن مثال واضح في ذلك”.وحول متانة العلاقات بين البلدين، صرح الوزير الإماراتي بأن ارتباط أبو ظبي بالرياض وجودي وأكثر شمولا وخاصة في الظروف الصعبة المحيطة على حد تعبيره. المادة السابقة رئيس وزراء تركيا الأسبق يتوعد بكشف أسرار “تسود” لها وجوه الكثيرين! المقالة القادمة طليقة الوليد بن طلال تفجر مفاجأة جديدة بعد زواجها من ملياردير إماراتي شهير

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