المخابز: انفراج أزمة الدقيق خلال الفترة الاخيرة…..

الخليج 365:

أكد اتحاد المخابز انفراج أزمة الخبز التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة، في وقت كشف فيه عن انسياب الدقيق وتوفره بالمخابز بالصورة المطلوبة.

وقال رئيس الاتحاد يحيى موسى عبد القادر إن الأزمة الأخيرة كانت وراءها عدة عوامل أبرزها شُح الدقيق، بجانب سفر العمالة لقضاء إجازة العيد، فضلاً عن ظروف الخريف، مشيراً إلى وجود مخابز لم تعمل أثناء فترة العيد مما ساهم في تفاقم الأزمة، مؤكداً انحسار ظاهرة الصفوف بصورة كبيرة، وأكد موسى استقرار العمل بالمخابز وتوفر الدقيق بها بالصورة المطلوبة. المادة السابقة المعادن!!.. بقلم الطاهر ساتي المقالة القادمة خطأ طبي.. بقلم بابكر سلك

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